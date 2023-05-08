ليبيا نيوز

نقابة المعلمين ببلدية غريان تشرع في تقديم مساعدات لمرضى الأورام .

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 08 مايو 2023 ( وال ) – شرعت نقابة المعلمين ببلدية غريان ، أمس الاحد في تقديم إعانة مالية لقرابة مائة معلم ومعلمة يُعانون من أمراض الأورام بعد تقديم تقاريرهم الطبية واستكمال الأوراق المطلوبة .

         وأكـد رئيس النقابة  ” صالح الفيض ” أن تقديم هذه الإعانة قليل من كثير لما قدمته شريحة المعلمين خلال مسيرتهم التعليمية في بناء الأجيال ، مشيرا إلى أن النقابة ستسعى في الوقوف مع المعلمين والمعلمات في استرجاع حقوقهم والوقوف معهم في المواقف الصعبة والإنسانية التي تحتم ذلك ، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع أمراض الأورام في المؤسسات التعليمية .

       من جانب آخر أكد مدير الشؤون المالية بالنقابة  ” موسى عاكف ” ، أن توزيع الصكوك سيكون على الأرجح يوم الخميس القادم كلاً داخل مؤسسته التعلمية وبحضور نقيب معلمين تغسات ” الهاشمي الزروق ” وعدد من مدراء النقابات بمكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المدارس بالبلدية .

.. ( وال غريان ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك