نقابة المعلمين ببلدية غريان تشرع في تقديم مساعدات لمرضى الأورام .

غريان 08 مايو 2023 ( وال ) – شرعت نقابة المعلمين ببلدية غريان ، أمس الاحد في تقديم إعانة مالية لقرابة مائة معلم ومعلمة يُعانون من أمراض الأورام بعد تقديم تقاريرهم الطبية واستكمال الأوراق المطلوبة .

وأكـد رئيس النقابة ” صالح الفيض ” أن تقديم هذه الإعانة قليل من كثير لما قدمته شريحة المعلمين خلال مسيرتهم التعليمية في بناء الأجيال ، مشيرا إلى أن النقابة ستسعى في الوقوف مع المعلمين والمعلمات في استرجاع حقوقهم والوقوف معهم في المواقف الصعبة والإنسانية التي تحتم ذلك ، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع أمراض الأورام في المؤسسات التعليمية .

من جانب آخر أكد مدير الشؤون المالية بالنقابة ” موسى عاكف ” ، أن توزيع الصكوك سيكون على الأرجح يوم الخميس القادم كلاً داخل مؤسسته التعلمية وبحضور نقيب معلمين تغسات ” الهاشمي الزروق ” وعدد من مدراء النقابات بمكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المدارس بالبلدية .

.. ( وال غريان ) ..