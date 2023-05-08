أبوجناح يوقّع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

طرابلس 8 مايو 2023 م ( وال ) – وقع وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح ” مساء أمس الاحد الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

ووفقا لوزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسوك جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات ” سالم الرزيقي” ومدري إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية بالوزارة ، وممثلين عن حراك العناصر الطبية والطبية المساعدة المطالب بتسوية الدرجات الوظيفية لموظفي القطاع.

وأضافت أنه سيتم تسليم قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

ويأتي ذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تُجرى تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة وفقا للمصدر ذاته .

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