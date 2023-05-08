ليبيا نيوز

تواصل فعاليات دورة التوعية الانتخابية للاتحاد الوطني لطلاب ليبيا .

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 08 مايو 2023 ( وال )- تتواصل اليوم الاثنين بطرابلس ، فعاليات دورة التوعية الانتخابية للاتحاد العام لطلبة ليبيا الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

 وتتضمن فعاليات الدورة التي بدأت أمس ، تعلم المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة والحرة ، والإطار القانوني لانتخابات ، وسيتلقى الطلاب مزيدًا من المعلومات حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال العروض التقديمية التي تغطي وظائف الإدارة الانتخابية ومهام الإدارات المختلفة واستراتيجيات التخطيط الانتخابي .

  وتهدف الدورة ، إلى تعريف الشباب بدورهم في نشر الوعي الانتخابي كونهم الأكثر قدره على الوصول الى أقرانهم في مجتمعاتهم ، وتحفيزهم لتعزيز تمثيل الشباب وتمكينهم للمشاركة بشكل أكثر فعالية في العمليات السياسية والانتخابية القادمة .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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