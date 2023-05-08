تواصل فعاليات دورة التوعية الانتخابية للاتحاد الوطني لطلاب ليبيا .

طرابلس 08 مايو 2023 ( وال )- تتواصل اليوم الاثنين بطرابلس ، فعاليات دورة التوعية الانتخابية للاتحاد العام لطلبة ليبيا الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وتتضمن فعاليات الدورة التي بدأت أمس ، تعلم المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة والحرة ، والإطار القانوني لانتخابات ، وسيتلقى الطلاب مزيدًا من المعلومات حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال العروض التقديمية التي تغطي وظائف الإدارة الانتخابية ومهام الإدارات المختلفة واستراتيجيات التخطيط الانتخابي .

وتهدف الدورة ، إلى تعريف الشباب بدورهم في نشر الوعي الانتخابي كونهم الأكثر قدره على الوصول الى أقرانهم في مجتمعاتهم ، وتحفيزهم لتعزيز تمثيل الشباب وتمكينهم للمشاركة بشكل أكثر فعالية في العمليات السياسية والانتخابية القادمة .