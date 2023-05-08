مناقشة الحيازات والتعديات على الاراضي الفضاء بالجفرة .

هون 08 مايو 2023 ( وال) – تركز الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة بمدينة هون على متابعة الحيزات العشوائية والتعديات على الاراضي الفضاء خارج المخططات العمرانية ودور السجل العقاري ببلدية الجفرة .

وناقش الاجتماع الذي ضم المجلس البلدي برئاسة العميد ” عثمان ابوبكر حسونة ” ورؤساء الفروع البلدية ( هون وودان والفقهاء وسوكنة ) ومصلحتي التخطيط العمراني والاملاك والسجل العقاري بالجفرة ، كيفية الحد من التعديات والتعامل معها والاجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ووضع آلية تنظم عملية منح الشهادة العقارية بالاراضي وتشكيل لجان مختصة لهذا الغرض.

واشار عميد بلدية الجفرة إلى وجود قوانين مجازة تنظم الاملاك والحيازات والبيع والشراء بشكل قانوني ، مؤكدا على ايجاد مخططات سكنية وكذلك زراعية وتجارية بمناطق البلدية .

(وال الجفرة)