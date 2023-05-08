طقس : منخفض جوي وسقوط امطار يوم الغد على مناطق غرب البلاد .

طرابلس 08 مايو 2023 ( وال ) – يؤثر منخفض جوي صحراوي هذا اليوم على مناطق غرب البلاد مصحوب برياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 )كيلو متر /الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقة مع إرتفاع في درجات الحرارة نهار اليوم .

وتتحول الرياح تدريجيا من اخر مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة ( بسبب دخول جبهة هوائية باردة ) مع تكاثر للسحب على (مناطق الشمال الغربى) يتخللها سقوط امطار خفيفة وتكون جيدة يوم الغد الى غزيرة احيانا تصحبها خلايا رعدية مما تسبب فى جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة،مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيت تكون اقل من معدلاتها.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق إلى غزيرة احيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 )كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول تدريجياً من مساء اليوم شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين(28-37)مْ, وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم ، ويكون ملحوظا يوم الغد حيت تسجل اقل من معدلاتها.

وتشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد سحبا قليلة مع رياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24-30)مْ، وتسجل زيادة من يوم الغد خاصة على مناطق الخليج وبنغازي.

وتظهر بعض السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (35-40)مْ ، وتسجل إنخفاضا يوم الغد يكون ملحوظا على غدامس والحمادة.

وتسجل درجات الحرارة في الواحات والسرير وتازربو والكفرة ارتفاعا تدريجيا وتتراوح اليوم ما ين (29-33)مْ ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:53) ، وشروقها يوم الغد الساعة (06:12) .