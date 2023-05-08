متابعة (وال) : حوارية لمُحاربة السرطان ومسؤولية الدولة والمجتمع .

بنغازي 08 مايو 2023 م ( وال) – نظمت إدارة الارشاد والدعم الاجتماعي والنفسي بجمعية “البر والاحسان للأعمال الخيرية” السبت في بنغازي جلسة حوارية نسوية تحت عنوان “مكافحات السرطان يوقدن مشاعل الأمل” استضافت خلالها منتسبات منظمة “قوية رغم الصعاب ” اللاتي جلهن يعانين الأورام ومنهن من تماثلن للشفاء، وبحضور عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، وعدد من المهتمين والاعلامين .

وأوضح مدير إدارة الارشاد والدعم الاجتماعي لجمعية البر والاحسان للأعمال الخيرية د. سالم بن غربية لوكالة الأنباء الليبية أن الدراسة التي طرحت من قبل مركز الدراسات الاكتوارية تشير للأسف إلى أن شرق البلاد يشهد تصاعدا سريعا في عدد المصابين وفق المسجلين في المنظومات ولا أحد يعلم حقيقة الرقم غير المقيد بسجلات الدولة.

وأعرب بن غريبة عن أمله أن يكون للحوارية أصداءها الجيدة بما يزيد دائرة الاهتمام ويوسع الفهم لدى المجتمع لطبيعة مرضى الأورام وغيرهم .

وناقشت ورقات العمل جملة من المحاور تركزت على متطلبات المريض من الدولة والأخطاء الطبية التي يتعرض لها، وتأثير الضغوطات الاجتماعية على مرضى السرطان، بالإضافة الى دور الدعم والمساندة الاجتماعية في التعايش مع مرض السرطان، إلى جانب تغيير الأفكار النمطية الشائعة حول مرض السرطان .

وتحدثت عضوة مجلس النواب ” سلطنة المسماري ” مع المشاركات عن كيفية القضاء على الافكار النمطية في المجتمع وأوصت بتكرار الجلسات ولكن مع المتعاملين مع المرضى سواء داخل الإطار الاجتماعي أو المسؤولين عن تقديم الخدمة الطبية. وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تشكيل فريق من الدعم النسوي لأخواتهن محاربات السرطان.

يُشار إلى أن الرسالة التي تحملها منظمة “قوية ضد الصعاب” تدعو إلى توطين علاج الأورام داخل البلاد، كما تهدف الى حث الجهات الرسمية والمدنية على توفير المراكز التشخيصية والعلاجية والعمل على دعم المرضى نفسيا ومعنويا .

(وال)