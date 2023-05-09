فريق طبي أوكراني متخصص قي أمراض العيون يصل طرابلس يوم 22 مايو الجاري.

طرابلس 8 مايو 2023م(وال)-أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أن فريقا طبيا أوكرانيا متخصصا قي علاج أمراض العيون سيصل إلى طرابلس يوم 22 مايو الجاري.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على فيسبوك أن الفريق الطبي المتخصص في “علاج القرنية المخروطية وعلاج ضعف النظر وكسل العين لدى الأطفال وعلاج اعتلال الشبكة الدوالي والجراحي” سيقوم بإجراء كشوفات وعمليات للمرضى المسجلين لدى الجهاز،وذلك بمستشفى العيون بطرابلس .

كما سيقوم الفريق الطبي الزائر حسب المصدر بتدريب عدد من الكوادر الطبية الليبية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية تحت شعار “عودة الحياة بتوطين العلاج”، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية، وبرعاية الشركة القابضة للاتصالات.