القبض على شخصين ليبيين بتهمة ترويج المخدرات بحوزة إحداهما 600 جرام من مخدر الكوكايين.

طرابلس 08 مايو 2023م ( وال ) – تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على شخصين بتهمة ترويج المخدرات بحوزة إحداهما 600 جرام من مخدر الكوكايين.

وأفادت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي بأن قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقى معلومات مفادها ترويج شخص ليبي الجنسية يقيم بدولة تونس مخدر الكوكايين على نطاق واسع.

وأكدت الوزارة ان أعضاء القوة قاموا باعداد كمين محكم من خلال مصادرهم الخاصة لشراء عدد 35 قطعة بما تعرف شعبياً باسم بلحة بمبلغ مالي وقدره ( 30.000 ) ألف وتم إلقاء القبض على معاونه .

وقالت الوزارة إنه ومن خلال معاون مروج المخدرات تم التواصل مع الشخص الاخر ليخبره باستلامه المبلغ فقام بإعطائه رقم هاتف شخص آخر حيت تم التواصل معه لاستلام مادة الكوكايين بطريق 11 يوليو وعند التسليم والاستلام قام احدهما بمقاومة أعضاء التحري ولاذ بالفرار على متن مركبته نوع هونداي مسرعاً نحو طريق السريع.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه عند ملاحقته قامت مركبة أخرى نوع تويوتا تندرا لون ذهبي كانت ترافقه بالرماية على أعضاء التحري ولاذت بالفرار.

كما قام احدهما بالاصطدام بحوالي ستة مركبات للمواطنين بطريق السريع من الخلف لغرض فتح الطريق له الأمر الذي أدى إلى انقلاب مركبته وتم ضبطه ونقل المركبة إلى مقر القوة.

وبينت وزارة الداخلية أن عند تفتيش السيارة وجد بداخلها عدد قطعتين من مادة مخدر الكوكايين تزن الواحدة منهما 124 جرام وبلغت الكمية المضبوطة حوالي 600 جرام.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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