قسم المرور بمديرية امن الجفرة ينظم محاضرات توعوية تثقيفية لطلاب المدارس.

الجفرة 08 مايو2023م (وال)- نظم قسم المرور بمديرية امن الجفرة محاضرات توعوية تثقيفية لطلاب المدارس بمناطق البلدية ” هون وودان وسوكنة والفقهاء وزلة ” بمناسبة اسبوع المرور.

وتناولت المحاضرات التي نظمت تحت شعار ” قوانين المرور اسلوب حضاري” ، التعريف بقوانين المرور التي تنظم حركة السير المروري على الطرقات وما تحمله من اشارات وعلامات توضح معالم الطريق سواء داخل المدن او خارجها والتي تعمل على سلامة الجميع وتحافظ علي حياة المواطن والاملاك .

وقال العميد ” مصطفى محمد حسين ” رئيس قسم التراخيص والمرور في تصريح لــ(وال) إن الهدف من هذه المحاضرات نشر الوعي المروري داخل المؤسسات التعليمية والعمل على ترسيخ مفهوم القوانين المنظمة لحركة المرور متمنيا من الجميع الالتزام والتقيد وعدم التهور اثناء السير على الطرقات العامة حفاظا على امنهم وحياتهم.

..(وال – الجفرة )….