(12 ) شهيدا بينهم أطفال ونساء في عدوان للاحتلال فجر اليوم على قطاع غزة.

غزة 9-مايو -2023 م ( وال ) – استشهد ( 12 ) فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب ( 20 ) على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ” وفا ” بأن دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله مما أسفر عن استشهاد هؤلاء الفلسطينيين .

وأشارت إلى وجود عدد من المواطنين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع. موضحة أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح ، مشيراً إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.

وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها وفقا للوكالة الفلسطينية .