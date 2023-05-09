أبوجناح يلتقي ممثلي الشركات المحلية المصنعة للأدوية .

طرابلس 8 مايو 2023| (وال ) التقى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” بمقر ديوان وزارة بطرابلس أمس الاثنين ، ممثلين عن الشركات المحلية الوكلاء للشركات المصنعة للأدوية، المشاركة في العطاء المحلي لتوريد بنود الإمداد الطبي.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات تهم الشركات الموردة للادوية اولإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ العطاء المحلي، فضلًا عن استعراض دور الوزارة في حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ العطاء المحلي لبعض البنود من الإمداد الطبي.

بدورهم، أعرب ممثلوا الشركات عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزير الصحة من أجل استكمال إجراءات توريد الإمدادات الطبية اللازمة لعمل المرافق الصحية، مثنيين على جهوده في مكافحة الفساد الإداري ومنح الشركات الحق في التنافس وتقديم عروضها، لتوريد الإمدادات الطبية.

وعلى نحو متّصل، أشار الوزير إلى الدور الذي لعبته اللجان المشكلة لتنفيذ العطاء المحلي، في استكمال الإجراءات المناطة بوزارة الصحة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه توريد الإمدادات الطبية اللازمة والضرورية لتغذية المرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق البلاد.