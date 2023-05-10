الأهلي طرابلس يستضيف النهضة العماني في ذهاب كأس الملك سلمان .

طرابلس 9 مايو 2023 ( وال )- يواجه فريق الأهلي طرابلس ، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءاً ، فريق النهضة العماني ، على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني في مسابقة كأس الملك سلمان لكرة القدم .

ويدخل الأهلي طرابلس منتشياً بتحقيقه كأس ليبيا الثلاثاء الماضي ، يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية ، بمساندة جماهيره الحاضرة لمساعدته في العبور إلى دور المجموعات من البطولة ، قبل مباراة الإياب التي ستقام يو 29 الجاري في عمان .

يشار إلى أن فريق النهضة تأسيس ( 2003 )، وتمكن من تحقيق لقب الدوري ثلاث مرات ، ويحتل صدارة الدوري العماني حاليا برصيد 52 نقطة ، وسجل هجومه 30 هدفا، في المقابل استقبلت شباكه ستة أهداف فقط، كما فاز بكأس عمان مرة واحدة .

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم كلفت طاقما تونسيا ” هيثم قيراط ” حاكم وسط ومساعده خليل حساني وفوزي الجريدي ، وامير الوصيف كحكم رابع .

ووصلت بعثة فريق النهضة العماني يوم السبت إلى مدينة بنغازي ، استعدادا لملاقاة فريق الأهلي طرابلس ، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الأندية العربية .

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