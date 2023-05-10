الدبيبة وشكشك يتفقان على تفعيل العطاء العام لتصحيح أوضاع القطاع الصحي

طرابلس 09 مايو 2023 (وال) – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، الثلاثاء، بطرابلس، ملفي الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة، بحضور وكيل الديوان “علاء المسلاتي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وتركز اللقاء على مناقشة آليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدراس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، بهدف استقرار الشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره خطوة لتصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا .

كما اتفق الجانبان على ضرورة تأهيل الشركات الوطنية القادرة على تنفيذ مشروع إنشاء المدارس الجديدة، وأكدا ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات

.. (وال)..