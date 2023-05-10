مصرف الادخار و الاستثمار العقاري بترهونة يشرع في توزيع صكوك الدفعة الاولى للمستفيدين من القروض.

ترهونة 9 مايو 2023 (وال) – باشر فرع مصرف الادخار و الاستثمار العقاري بترهونة اليوم الثلاثاء في توزيع صكوك الدفعة الاولى للمستفيدين من القروض ضمن مبادرة الاسكان الشبابي و الاسر و المحتاجة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسمياً مطلع شهر فبراير الماضي .

وشارك في مراسم تسليم الصكوك مدير عام مصرف الادخار و الاستثمار العقاري ” محمود الفقي ” و عميد بلدية ترهونة ” محمد الكشر ” و مدير فرع المصرف بترهونة.

وأوضح مدير عام مصرف الادخار في تصريح صحفي أنه تم خلال نهاية شهر رمضان توزيع صكوك بعض المستحقين في بلديتي الجفرة وأوباري ، متعهدا بأن المصرف” ادارة و افرادا” لن يدخر أي جهد في سبيل انجاح هذه المبادرة الوطنية على كامل ربوع الوطن.

وأكد أن فروع المصرف مستعدة لتسليم الصكوك للمستحقين من مبادرة رئيس الحكومة في جميع مدن ليبيا وقد تم إيداع القيمة بحسابات الفروع بالمصرف ، مشيرا إلى أنه كل من استكمل الإجراءات اللازمة للقروض سيتم صرف المنحة له والباقي سيتم البحث عن حلحلة كل العراقيل للمتقدمين .