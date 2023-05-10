برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ينظم برامج تدريبية حول تمكين المحاميات في مجال العدالة وسيادة القانون .

بنغازي 09 مايو 2023م (وال)- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، تنظيم برامج تدريبية لستين محامية شابة في بنغازي.

وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة فان هذه الخطوة – التي جاءت بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون – تأتي في إطار جهود تمكين المحاميات في مجال العدالة وسيادة القانون.

وتهدف هذه الجلسات إلى زيادة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين، وضمانات المحاكمة العادلة بالإضافة إلى مكافحة العنف ضد المرأة المرتبط بالنزاع.

ويتمثل الهدف العام في تمكين المحاميات من اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص العمل وأن يصبحن مدافعات عن المعايير الدولية والمساواة بين الجنسين، والاستجابة في الخدمات القضائية والمؤسسات العدلية.

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