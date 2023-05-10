رئيس المجلس الرئاسي يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللجنة المركزية تنشر القوائم المبدئية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (زوارة – درج – الجليدة ) .
تم النشر منذُ 43 دقيقة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ينظم برامج تدريبية حول تمكين المحاميات في مجال العدالة وسيادة القانون .
تم النشر منذُ ساعة واحدة
بوتين يتهم (نخب العولمة الغربية) بإثارة الصراعات وكراهية روسيا ؛ وشولتز يقول على الاتحاد الأوروبي ألاّ يخاف استعراض القوة .
تم النشر منذُ ساعتين
مصرف الادخار و الاستثمار العقاري بترهونة يشرع في توزيع صكوك الدفعة الاولى للمستفيدين من القروض.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك