ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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