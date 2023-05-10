الداخلية التونسية: مقتل أربعة أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة جربة.

تونس 10 مايو 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص بينهم رجل أمن وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة في حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية في مدينة جربة.

وأوضحت الوزارة في بيان بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أحد أفراد الأمن بالحرس الوطني التونسي قام بإطلاق النار على زميله باستعمال سلاحه الفردي واستولى على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد “الغريبة” وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.

وأضافت الداخلية أن العملية أسفرت عن إصابة ستة من أفراد الأمن، بإصابات متفاوتة الخطورة، ووفاة أحدهم لاحقا، كما لقي اثنان من الزوار (تونسي وفرنسي) حتفهم وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهود البحث لمعرفة دواعي الاعتداء.

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