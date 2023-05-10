ليبيا نيوز

وزير الاسكان والتعمير يتفقد مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية والمباني المطلة على ميدان الشهداء.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 مايو 2023 ( وال )- تفقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي”، أمس الثلاثاء ، مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية والمباني المطلة على ميدان الشهداء.

      وأطلع الوزير على سير عمل الشركات المنفذة وحثهم على ضرورة تضمين بعض المباني المحاذية للواجهة بأعمال الصيانة .

     ورافق الوزير في هذه المتابعة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس “رجب الدالي”، وعميد بلدية طرابلس المركز ” إبراهيم الخليفي”  ،وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز  ” فيصل شنيبة “، وممثل عن جهاز تنفيذ مشروعات المدينة القديمة طرابلس ” نورالدين عويطي” ، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة ، وعدد من المهندسين بجهاز تطوير مدينة طرابلس وعدد من ممثلي الشركات المنفذة.

 

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وكالة الأنباء الليبية

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