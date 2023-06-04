توقيع مُذكِّرة تفاهم وتعاون بين وزارتي التَّربية والتَّعليم الليبية والمغربية

الرباط 04 يونيو 2023 (وال)- وقعّ وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة موسى المقريفْ ووزير التَّربية الوطنية والتَّعليم الأولي والرياضة بِالمملكة المغربية شكيب بن موسى الجمعة في الرباط، على مُذكِّرة تفاهم وتعاون لِمدَّة 5 سنوات في مجال التَّربية والتَّعليم، لِتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وَتتضمَّن المذكرة مجالات التَّعاون تبادل المعلومات والخِبرات والمعلومات في مجال إعداد، وتكوين الأطر التَّربوية والإدارية والتقنية، وفي مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات في المجال التَّربوي، وتطوير الشراكة التَّربوية بين المؤسسات التَّعليمية في كِلا البلدين، وتشجيع مشاركة التلميذات والتلامِيذ في الفعّاليات، والمسابقات العلمية والرياضية والثقافية، والخُبراء في المؤتمرات والحلقات الدِّراسية ولقاءات العمل.

كَما تتضمَّن مُذكِّرة التَّفاهم والتعاون في مجال البحث العلمي والتَّربوي وَإقامة شراكات وتيسير تبادل زيارات الباحثين التَّربويين، فضلا عن الاتِّفاق على تشكِيل لجنة عَمل مشتركة من أجل تسهيل تنفيذ مُذكِّرة التَّفاهم والإشراف عليها وتقييمها على أن تَعقِد اللجنة المُشتركة اِجتماعاتها دوريًا وعند الضرورة في أيٍّ من البلدين. (وال)

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