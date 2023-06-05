الكوني والسفير الفرنسي لدى ليبيا يستعرضان تطورات الازمة في ليبيا

طرابلس 04 يونيو 2023 (وال)- استعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ظهر اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، تطورات الأزمة السياسية في ليبيا والأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة الأفريقية المحيطة بليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بحسب ما نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وبحث الطرفان جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية، تضمن نجاحها والقبول بنتائجها، إضافة إلى مناقشة تعزيز أمن الحدود بين ليبيا وجيرانها، من خلال قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود، تكون نواة توحيد المؤسسة العسكرية لأجل حماية البلاد، وبسط الأمن في المنطقة وتسهيل حركة التنقل بين المواطنين، والمساهمة في تطوير فرص التجارة والتنمية.

وأشاد الكوني بدور فرنسا في دعم الحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا على استمرار التعاون مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية.

كما أشار إلى أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

بدوره، أكد السفير الفرنسي أن ليبيا محور أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك القارة الأفريقية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار. (وال)

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