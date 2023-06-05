صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم ، ونمو الاقتصادات العربية نحو 4 % خلال 2023 و2024 .

أبو ظبي 4 يونيو 2023 م (وال) ــــ نبه صندوق النقد العربي مؤسسات الدول الأعضاء به الى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي وذلك بـ (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية .

وتوقع الصندوق في تقرير نشر على موقعه عبر شبكة المعلومات الدولية ، تحت عنوان: (آفاق الاقتصاد العربي) ، متضمنا توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2023 و2024 ، أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 في المائة .

كما توقع التقرير تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المائة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية .

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمائة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمائة في عام 2024 .

وفي شأن أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة بالنسبة لصانعي السياسات بالدول العربية خلال السنتين القادمتين، أكد التقرير أنها تشمل القيام بمراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة .

يذكر أن صندوق النقد العربي هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 ويبلغ الدول الأعضاء بها 22 دولة عربية .

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