الحكم الليبي " معتز الشلماني " يقود مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد .

طرابلس 4 يونيو 2023 ( وال ) -يقود الحكم الليبي ” معتز إبراهيم الشلماني ” هذه الليلة لقاء ذهاب الدور النهائي بين فريقي الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي .

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الرواندي ” سيليستين نتاجونجيرا ” تعيين طاقم تحكيم يتكون من الحكم الليبي رفقة كل الليبي ” عطية محمد ” مساعد أول ، والتونسي ” خليل الحساني ” مساعد ثاني ، والتشادي ” الحاجي محمد ” حكما رابعا ، والتونسي ” هيثم قيراط ” حكم فيديو ، والجزائري ” مصطفى غربال ” حكم فيديو مساعد ، و الكاميرونية ” كارين فومو أتيزيمبونج ” حكم فيديو مساعد .

يشار إلى أن المبارة تقام عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد بتوفيت القاهرة .

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