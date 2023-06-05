عدد من السياسيات الليبيات يطالبن بضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

طرابلس 4 يونيو 2023 م (وال)- طالبت عدد من السياسيات الليبيات بضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك بالتزامن مع مايصدر عن لجنة 6+6 من تصريحات حول مضمون القوانين الإنتخابية .

وشددت السياسيات في بيان صدر في طرابلس على ضرورة اعتماد (كوتا ) للمرأة في القوانين الانتخابية لتمكين المرأة من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية باعتبارها أمر ضروري في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الليبية.

وطالب البيان بتخصيص نسبة 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة ،وذلك بما يتفق مع ماجاء في التعديل الدستوري الثالث عشر والذي اعتمد هذه النسبة في مجلس النواب دون الاشارة الى مجلس الشيوخ ، باعتبار النسبة حق وليست منحة .

وأكد البيان على الدور المحوري للاحزاب السياسية في العملية الديمقراطية ،مشددا على الزامية تضمين القوانين الانتخابية حصة للاحزاب السياسية تكون حصة المرأة مشروطة بتمثيل المرأة فيها بآلية مطابقة لتلك التي نصت عليها المادة 14من القانون رقم 4لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.