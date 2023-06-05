انطلاق فعاليات منتدى ليبي تونسي تحت شعار (إعادة إعمار مدينة بنغازي)

بنغازي 05 يونيو 2023 (وال) _ انطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى ليبي تونسي تحت شعار (إعادة إعمار مدينة بنغازي)، بقاعة مؤتمرات قاريونس.

وتستمر أعمال المنتدى لمدة أربع أيام متواصلة بتنظيم غرفة التجارة والصناعة وزراعة بنغازي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين التونسيين.

وقد حضر فاعليات اليوم الأول السيد صقر بوجواري عميد بلدية بنغازي، والسيد صالح العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، و السيد علي بحيري الأوجلي رئيس صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة.

و تناول الملتقى عرض تعريفي بأنشطة وخبرات جميع المشاركين عن الجانب التونسي، و كذلك مناقشة فتح أفاق وسبل التعاون وتعزيز فرص العمل المشتركة مع المشاركين عن الجانب الليبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مابين البلدين الشقيقين.

وكالة الأنباء الليبية التقت عضو المجلس البلدي بنغازي المهندس أحمد الطيرة الذي صرح: نحن في المجلس البلدي وضعنا خطة 2023 إلى 2030م، كيف ستكون بنغازي بعد عشر سنوات ونعمل على تنفيذها بمشاركة كل القطعات كافة تقريباً ومؤسسات المجتمع المدني، استمر إعداد هذه الخطة سنة كاملة وانتهينا منها في نهاية شهر فبراير

وبين الطيرة: سوف تشارك الشركات المحلية والعربية والدولية في إعادة إعمار مدينة بنغازي، وسيتم توسيع المدينة إلى 165 ألف هكتار إلى الدائري العاشر، منوها إلى أن شركة (لد) اليونانية استلمت هذا المخطط وجاري العمل على تنفيذه. (وال _ بنغازي) ه أ

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