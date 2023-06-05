تحطم طائرة بعد مطاردتها لانتهاكها المجال الجوي لواشنطن.

واشنطن 5 يونيو 2023 (وال) – تحطمت طائرة صغيرة تحمل 4 أشخاص عقب انتهاكها المجال الجوي للعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد أن طاردتها مقاتلة من سلاح الجو جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وذكرت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أن طائرة مقاتلة إف-16 اعترضت طائرة مدنية، طراز “سيسنا 560 ستيشن” عصر أمس الاحد أثناء تحليقها فوق واشنطن العاصمة وشمالي ولاية فيرجينيا.

وأوضحت أن “الطيار لم يستجب للاتصالات، وقد سقطت الطائرة في وقت لاحق بالقرب من غابة جورج واشنطن بولاية فيرجينيا.. مشيرة إلى أن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي استخدمت قنابل مضيئة في محاولة للفت انتباه الطيار .

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