انطلاق ورشة عمل حول تقييم التهديد والتصميم القائم على التهديد في حوادث الأمن النووي

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال) – انطلقت بطرابلس اليوم الإثنين، ورشة عمل حول تقييم التهديد والتصميم القائم على التهديد في حوادث الأمن النووي، الذي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة بالتعاون مع المؤسسة الليبية للطاقة الذرية.

وشارك في هذه الورشة التي تستمر إلى يوم 8 يونيو، ممثلين عن وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و وزارة الخارجية ووزارة الصحة وهيئة السلامة الوطنية و جهاز الجمارك.

وتهدف الورشة إلى توضيح حاجة الدولة لإدخال مبدأ التصميم القائم على التهديد النووي في منظومتها النووية، و إلى شرح عملية تقدير التهديدات الخاصة بالأمن النووي، وعملية التصميم القائم على التهديد في حوادث الأمن النووي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للطاقة الذرية ” وجدي الرتيمي” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن هذه الورشة تستهدف جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل مع المصادر المشعة، سواء كانت في المستشفيات أو في المراكز البحثية أو في الجامعات، لأن التعامل مع هذه المصادر المشعة خطير جداً.

و أكد ” الرتيمي ” على أهمية وضع آلية للحماية منها وعدم تعرضها للعبث، مما تسبب في مشاكل بيئية خطيرة جدآ وتضر بالدولة.

وعبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للطاقة الذرية عن سعادته بعودة نشاط المؤسسة بعد توقفها لأكثر من 10سنوات، ووجود خبراء من الوكالة الدولية للطاقة لنقل خبراتهم إلى المشاركين في الورشة. (وال _ طرابلس)

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