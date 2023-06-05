"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط اعتبارا من بداية 2024.

فيينا 5 يونيو 2023 (وال) – أعلنت منظمة “أوبك+” عن التوصل لاتفاق لتحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير عام 2024. وجاء في بيان مجموعة “أوبك+”أنه “ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في “أوبك” إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024″. وأضاف البيان “تعمل أوبك + بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا”. وأوضح إلى أن “مجموعة “أوبك+” اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته”. وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود “أوبك +” سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا.

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