ليبيا نيوز

النائب العام يجتمع بقادة النيابات الواقعة ضمن نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف في مدينة طرابلس .

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 05 يونيو 2023 ( وال ) – اجتمع النائب العام المستشار ” الصديق الصور ”  أمس الاحد ، مع قادة النيابات الواقعة ضمن نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف في مدينة طرابلس .

     واستهل النائب العام الاجتماع باستعراض تفصيلات الجدول الزماني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات ، وأرشفة الوثائق المتعلقة بها، ومتطلبات العمل وأولوياته ، وتعيين المسؤوليات المتولدة عنه ، وآلية التحكم في سيره ومراقبته ، ومدى انعكاس إيجابيات مسك خطة التحول الرقمي على جودة النشاط القضائي ، فضلاً عن استجلاء كفاية الموارد المتاحة .

    وقال ” إن واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة ، بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ليكون قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي ، ويحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة ” .

    وأكد النائب العام  على أهمية السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة ، ودفع كل ما من شأنه تعطيل قراءة البيانات وتحليلها ، وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته .

    ناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لتتبع حسن تنفيذ المهمات المسندة إلى المستويات التنفيذية جميعها ، بمراعاة الجدولة الزمنية المقررة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك