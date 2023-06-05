النائب العام يجتمع بقادة النيابات الواقعة ضمن نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف في مدينة طرابلس .

طرابلس 05 يونيو 2023 ( وال ) – اجتمع النائب العام المستشار ” الصديق الصور ” أمس الاحد ، مع قادة النيابات الواقعة ضمن نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف في مدينة طرابلس .

واستهل النائب العام الاجتماع باستعراض تفصيلات الجدول الزماني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات ، وأرشفة الوثائق المتعلقة بها، ومتطلبات العمل وأولوياته ، وتعيين المسؤوليات المتولدة عنه ، وآلية التحكم في سيره ومراقبته ، ومدى انعكاس إيجابيات مسك خطة التحول الرقمي على جودة النشاط القضائي ، فضلاً عن استجلاء كفاية الموارد المتاحة .

وقال ” إن واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة ، بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ليكون قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي ، ويحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة ” .

وأكد النائب العام على أهمية السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة ، ودفع كل ما من شأنه تعطيل قراءة البيانات وتحليلها ، وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته .

ناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لتتبع حسن تنفيذ المهمات المسندة إلى المستويات التنفيذية جميعها ، بمراعاة الجدولة الزمنية المقررة .