باتيلي: ناقشتُ مع لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمس الأحد في طرابلس، عددٍ من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية.

وقال باتيلي – في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر – “تعرفت على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمعت لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين”، مشددًا على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية”.

وأضاف ذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.

واختتم باتيلي تغريدته، قائلا: “كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين”. (وال)

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