انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المالية .

طرابلس 05 يونيو 2023 ( وال ) – انطلقت بمركز البحوث الجنائية والتدريب ، أمس الاحد، الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المالية .

وتستهدف الدورة التي تتواصل على مدى ثمانية أسابيع ، ( 20 ) عضو نيابة من مكتب النائب العام ، ومكاتب المحامين العامين ، والنيابات الابتدائية ، ونيابات مكافحة الفساد الجزئية .

وتُعقَد حلقتها الأولى على مدى أسبوعين ، وتتضمن محاورها المؤسسات المصرفية ، وأساسيات أعمالها ، والعمليات التي تقوم بها ، والخدمات التي تقدمها ، وكيفية قراءة القوائم المالية وتحليلها ، وتقييم الأداء بهدف رفع قدرة المتدربين بإكسابهم المعرفة والمهارات التي تمكِّنهم من قراءة البيانات المالية وتحليلها ، وصولاً إلى كشف الجرائم المالية، ومواكبة تطوراتها، وتحديد عناصرها.