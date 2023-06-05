بحث تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والقطاع الخاص بمالطا

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلس صليبا، تعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص بمالطا.

وبحسب الغرفة – عبر صفحتها على فيسبوك – فقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره القنصل المالطي وأعضاء الغرفة، المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال المنتسبين إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في أداء عملهم، وإجراءات التنقل بجمهورية مالطا والعمل على تذليلها بالتنسيق مع القنصل المالطي.

وأكد رئيس لجنة إدارة الغرفة على أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والمكتب التجاري بالسفارة المالطية وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين عبر تنظيم لقاءات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري. (وال)

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