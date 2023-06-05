رئيس الموريتاني يجري زيارة لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

القاهرة 05 يونيو 2023 (وال)- أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد شيخ الغزواني والوفد المرافق له اليوم الإثنين، زيارة لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

هذا وكان في استقباله فور وصوله الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومندوب ليييا الدائم لدى الجامعة السفير عبد المطلب ثابت، والمندوبين الدائمين لدى الجامعة.

والتقى الرئيس الموريتاني بعد الاجتماع بالسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين موريتانيا لجهود الجامعة وإنجازاتها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

وأكد الرئيس الغزواني في كلمته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبادرة السلام العربية.

وعبّر الرئيس الغزواني عن دعم كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان.

في ختام كلمته؛ رحب الرئيس باستضافة بلاده لأعمال القمة العربية التنموية الخامسة يومي 6 – 7 نوفمبر من العام الجاري. (وال) أ ع / ر ت

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