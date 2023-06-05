المجلس البلدي سرت يتابع أوضاع المدارس التعليمية التى تحتاج للصيانة العاجلة .

سرت 05 يونيو 2023 ( وال )- تابع المجلس البلدي سرت ، في اجتماعه أمس الاحد ، أوضاع المدارس التعليمية التى تحتاج للصيانة العاجلة .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت ومدير ادارة مشروعات الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية ، ومدير عام صندوق اعمار سرت ، ومدير مكتب مصلحة المرافق التعليمية سرت ، ومراقب التربية والتعليم وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف البنية التحثية ، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الاسكان وعدد من المهندسين بمشروعات البلدية .

وتم فى الاجتماع استعراض المدارس التى تحتاج إلى صيانة ، وفق مدكرة تعليم سرت واختيار ( 12 ) مدرسة للعمل على صيانتها بشكل عاجل ، ومشاريع تنفيذ المدارس التعليمية المتوقفة والتى سينفذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية .

(وال سرت)