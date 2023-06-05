لجنة حصر التعديات على املاك الدولة بسرت؛ تتابع الاعتداءات على المواقع بالبلدية

سرت 05 يونيو 2023(وال)_ عقدت لجنة التعديات على أ ملاك الدولة بسرت اليوم الاثنين اجتماعها الثالث برئاسة عميد البلدية مختار خليفة وبحضور عدد من اعضائها

وتدارست اللجنة اعتمادها لمحضر الاجتماع الثاني والمتضمن الاعتداء على مشروع خط الغاز ، والنهر الصناعي ، ومشروع تنفيذ السكة الحديدية بالاضافة الى مناقشة المرحلة القادمة والخاصة بالاعتداء على ( 21 ) موقع يتبع للدولة .

وخلص الاجتماع بتكليف فريق هندسي من مشروعات البلدية والحرس البلدي سرت بتثبيت الحالة ، وإحالة المعتدين على املاك الدولة للجهات الضبطية.

والمشكلة بقرار المجلس البلدي سرت رقم (2)لسنة 2023م

(وال_سرت)