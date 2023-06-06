الكوني يلتقي بعدد من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية.

طرابلس 5 يونيو 2023 م(وال)-أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الإثنين بعدد من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية بدور المرأة الفاعل في عديد المجالات, رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات.

وأكد الكوني حسب المجلس على صفحته بفيسبوك على ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن، وطالبهن بالعمل على عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

وحسب المصدر فقد أثنى وفد نساء الجنوب بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل النائب موسى الكوني، ولثقته في قدرتهن على تولي المناصب القيادية وتمثيل ليبيا في الداخل والخارج.

وأكد وفد نساء الجنوب على رغبتهن في العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن بالعمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب.