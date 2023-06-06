الدبيبة يشدد على ضرورة البدء في صرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.

طرابلس 05 يونيو 2023م (وال )- شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة ” على ضرورة البدء في صرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها والتزامها بالمعايير والشفافية .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.

وقدم التومي موقفاً عاما لرئيس الحكومة بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور رئيس الوزراء بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة.

وأكد ” التومي ” خلال احاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

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