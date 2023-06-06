مديرية الاصحاح البيئي جنوب طرابلس تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى (50) لليوم العالمي للبيئة.

الجفارة 05 يونيو 2023م (وال ) – اقامت مديرية الاصحاح البيئي جنوب طرابلس احتفاليه بمناسبة الذكرى (50) لليوم العالمي للبيئة تحت شعار ” دحر الثلوت البلاستيكي “.

والقيت في الحفل – الذي حضره اعضاء المجلس البلدي سواني بن آدم ومدير مديرية الحرس البلدي جنوب طرابلس والعاملين بمديرية الاصحاح البيئي ومدير مكتب الاصحاح البيئي بالبلدية ورئيس المنظمة الليبية للبيئة والمناخ – العديد من الكلمات التي اكدت علي ضرورة الاهتمام بالبيئة ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ عليها ووضع تصورات جديدة من أجل حمايتها .

وتم خلال هذا الحفل القاء عدد من المحاضرات التي تهتم بالمجال البيئي منها الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر أكياس البلاستيك والحد من استخدامها وكذلك المياه المصاحبة لاستخراج النفط وطرق التخلص منها واثارها علي البيئة المحيطة .

وتخلل الحفل عرض ضوئي لبعض الأشياء التي توثر تأثير مباشر على البيئة وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من المهندسين والأطباء اللذين شاركوا في الحملات التفتيشية التي قامت بها مديرية الاصحاح البيئي جنوب طرابلس خلال الاشهر الماضية.

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