ليبيا نيوز

انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الكويت 06 يونيو 2023 (وال ) –  انطلقت بدولة الكويت صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي السابع عشر.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793.646 ناخبًا وناخبة سيختارون 50 نائبًا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

وقالت إنه عقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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