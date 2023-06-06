البرازيل تكشف عن خطتها لوقف إزالة غابات الأمازون بحلول عام 2030.

برازيليا 06 يونيو 2023 م ( وال ) – كشفت الحكومة البرازيلية النقاب عن خططها للوفاء بتعهدها بوقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030، والتي تتضمن إنفاذ القانون ضد الجرائم البيئية وإجراءات أخرى في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

وتنص الخطة على تعزيز استخدام معلومات المخابرات وصور الأقمار الصناعية لتتبع النشاط الإجرامي، وتنظيم سندات ملكية الأراضي، واستخدام سجل ريفي لمراقبة الإدارة الصحيحة للغابات، والتي تلعب دورًا شديد الأهمية في إبطاء تغير المناخ العالمي.

كما تتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها قيام السلطات بمطابقة وفحص المعلومات الواردة من النظام المالي مع السجل الريفي وقواعد البيانات الأخرى وصور الأقمار الصناعية لمنع قطع الأشجار وتربية الماشية بشكل غير قانوني.

كانت البرازيل قد انضمت إلى اتفاق مشترك مع أكثر من 140 دولة عام 2021 لوقف إزالة الغابات على مستوى العالم بحلول عام 2030.

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