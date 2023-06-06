وزير المالية يعتمد التسوية الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

طرابلس 06 يونيو 2023 ( وال ) – اعتمد وزير المالية الدكتور ” خالد المبروك ” ، أمس الاثنين ، المحضر النهائي لحصر ومطابقة الديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز خلال الفترة من 01 يناير 2009 وحتي 31 ديسمبر 2017 .

وقالت وزارة المالية في منشور لها ، إنها تواصل استكمال مجموعة من التسويات المهمة ، التي انتهت من انجازها في الأونة الاخيرة ، مع عدد من الصناديق والأجهزة والشركات العامة .

وأضافت أن التسوية تهدف الى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين الوزارة وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز ، بإجمالي مبالغ متبادلة بين عدة جهات متمثلة في شركة البريقة ، وشركة الكهرباء، والنهر الصناعي وغيرها ، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليار دينار ليبي .

وأكدت وزارة المالية، أنها تستعد لإحالة الإجراءات النهائية لهذه التسوية ، لعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للإعتماد النهائي ، وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والشركة .