المنفي يستقبل السفير السوداني لدى ليبيا

طرابلس 06 يونيو 2023 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء، السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد الذي قدم له إحاطة عن الأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان حاليًا، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وذكر المكتب الإعلامي – عبر صفحته على فيسبوك – أن السفير السوداني قدم إحاطة إلى المنفي عن الأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان، وعن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق.

وبحسب المكتب؛ فقد أثنى السفير بكلمة المنفي في القمة العربية التي عقدت بمدينة جدة مؤخرًا والتي أشاد فيها بإنعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، واستعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها. (وال)

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