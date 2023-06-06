وزير الإسكان يُشارك في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

نيروبي 06 يونيو 2023 (وال)- شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبوبكر الغاوي رفقة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف، في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأكد الغاوي – في كلمة له في الاجتماع على إرادة الدولة الليبية لإعادة الإعمار والتنمية وعودة الحياة عبر مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة، بهدف استكمال المشروعات التنموية بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات.

وأعرب وزير الإسكان والتعمير عن تطلع الوزارة إلى تحقيق مستقبل حضري مستدام، من خلال تعددية شاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. (وال)

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