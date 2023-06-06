طقس : سقوط أمطار رعدية خاصة على المنطقة من طرابلس إلى مصراتة .

طرابلس 06 يونيو 2023 ( وال ) – شهدت مناطق شمال غرب ليبيا صباح اليوم سقوط أمطار رعدية كانت جيدة في مجملها ، ومازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة من طرابلس إلى مصراته، وتقل تدريجياً من بعد ظهر اليوم ،حيث تستقر الأجواء يوم الغد .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، استمرار الطقس المتقلب على مناطق وسط وشرق ليبيا حيث درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجنوب الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد يتخلل الاجواء امطار رعدية علي مناطق الجنوب الشرقى وقد تشمل يوم الغد مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر ، و أن تشهد اغلب مناطق ليبيا استقرار في حالة الطقس بداية من يوم الخميس .

وذكر المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي ستشهد سقوط أمطار هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية خاصة المناطق من طرابلس إلى مصراته، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع بداية من مساء اليوم ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تكون نشطة على سرت هذا اليوم ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (23-26)مْ على معظم المناطق الساحلية، ومابين (27-33)مْ على سرت والدواخل.

وتتكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد خاصة يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة تتراوح على معظم المناطق مابين (32-36)مْ .

وستكون حالة السماء على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (39-43)مْ ، ولاتتجاوز (34)مْ على غدامس والحمادة .

كما تتكاثر السحب على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، قد يصحبها خلايا رعدية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (42-45)مْ، وتسجل ترجعا طفيفا بداية من يوم الغد .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (20:12) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (05:58) .