انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في ( 4 ) بلديات بالجنوب .

طرابلس 6 يونيو 2023م ( وال )- يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة من ( 18 ) إلى ( 22 ) يونيو الجاري ، حملة تطعيم ضد مرض الحصبة داخل مراكز التطعيم ببلديات غات والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ .

وأفاد بيان صادر عن المركز أن الحملة تستهدف الحملة الأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات ، وفي إطار الاستعداد لها عُقد بمركز طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعاً للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم .

وقال البيان إن الاجتماع ناقش الاتفاق على آلية انطلاق حملة التطعيم ، التي جاءت بعد «تفشي» المرض في بعض المناطق بجنوب البلاد، منها غات وأوباري والقطرون ووادي الشاطئ .

وسينطلق قبل بدء الحملة فريق طوارئ صحة المجتمع للقيام بحملة توعية داخل المدن والمناطق في الجنوب وتشجيع المواطنين للحفاظ على صحة أبنائهم ، وحثهم على ضرورة التطعيم ، وتحصينهم ضد الأوبئة والأمراض .

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