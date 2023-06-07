ليبيا نيوز

انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في ( 4 ) بلديات بالجنوب .

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 6 يونيو 2023م ( وال )- يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة من ( 18 ) إلى ( 22 ) يونيو الجاري ، حملة تطعيم ضد مرض الحصبة داخل مراكز التطعيم ببلديات غات والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ  .

    وأفاد بيان صادر عن المركز أن الحملة تستهدف الحملة الأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات ، وفي إطار الاستعداد لها عُقد بمركز طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعاً للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم .

      وقال البيان إن الاجتماع ناقش الاتفاق على آلية انطلاق حملة التطعيم ، التي جاءت بعد «تفشي» المرض في بعض المناطق بجنوب البلاد، منها غات وأوباري والقطرون ووادي الشاطئ .

   وسينطلق قبل بدء الحملة فريق طوارئ صحة المجتمع للقيام بحملة توعية داخل المدن والمناطق في الجنوب وتشجيع المواطنين للحفاظ على صحة أبنائهم ، وحثهم على ضرورة التطعيم ، وتحصينهم ضد الأوبئة والأمراض  .

   …( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك