هيئة الإغاثة الليبية تُكرم مؤسسيها .

بنغازي 06 يونيو 2023 (وال)- أقامت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية الثلاثاء بمدينة بنغازي، احتفالية لإحياء ذكرى تأسيس الهيئة، بحضور عددٍ من مؤسسيها من لهم بصمة في استمرارها ونجاحها.

وفي بداية الإحتفال ألقى رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد موسى العبار – كلمة – أثنى فيها على جهود الموظفي الآوائل، وما بذلوه من جهد لاستمرار الهيئة وأخلاصهم وتفنيهم في العمل.

وقام سعد موسى العبار بتسليم دروع وشهادات للمكرمين من شغلوا منصب رئاسة الهيئة ونائب لرئاسة الهيئة السابقين وهم : الدكتور على سعيد البرغثي رئيس الهيئة الليبية للإغاثة، والدكتور محمد سعد أمبارك نائب رئيس الهيئة، وحاتم فرج الطيرة رئيس الهيئة، والحسن سعيد البرعصي، وخالد محمد بن علي، ومحمد إدريس محمد، وحسين عيسى الفلاح، وعلي محمد قنه، ومفتاح محمود اطويلب، ومفتاح محمد الشيخي.

(وال بنغازي)