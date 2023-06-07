فريق نادي الأهلي المصراتي لفئة الأواسط يثوّج بطلا لكأس مسابقة فئة الأواسط لكرة القدم .

مصراتة 06 يونيو 2023 ( وال )- تُوّج فريق نادي الأهلي المصراتي لفئة الأواسط بطلا لكأس مسابقة فئة الأواسط لكرة القدم للموسم الرياضي 2022 – 2023 والذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة ولجنة المسابقات الفرعية.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي المصراتي على فريق نادي الشموع بركلات الترجيح على أرضية نادي الاتحاد المصراتي.

من جانبه أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة ” فتحي الشاوش ” في تصريح خاص لـــ ( وال ) أن المباراة النهائية لدوري الكأس سادتها روح التنافس الشريف والروح الرياضية العالية بين الفريقين .

يذكر أن فريق الشموع لفئة الأواسط كان قد توج قبل عدة أيام بطلا لدوري الاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة .

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