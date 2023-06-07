ليبيا نيوز

الشركات الفرنسية المشاركة في ملتقى ليبيا للرعاية الصحية تشيد بنجاح الملتقى

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال) _ أشاد ممثلو الشركات الفرنسية المشاركة بملتقى ليبيا الدولي للرعاية الصحية، بنجاح الدورة الـ15 للمعرض الدولي للرعاية الصحية والاستشفاء، مؤكدين سعيهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف ” رمضان أبوجناح ” بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، مع الشركات الفرنسية المشاركة بالملتقى

هذا وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك، أن اللقاء الذي حضرته مستشارة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية الدكتورة آمال الترهوني،  تناول بحث إمكانية فتح التعاون المشترك مع هذه الشركات في المجال الصحي بكافة جوانبه، من تدريب للكوادر الطبية الوطنية إلى الخدمات الدوائية. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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