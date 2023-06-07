الكويت: اغلاق ابواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2023) تمهيدا لفرز الأصوات.

الكويت 07 يونيو 2023( وال ) – أغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2023) بدولة الكويت للفصل التشريعي ال17، اليوم الثلاثاء، تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “عملية الاقتراع استمرت 12 ساعة بدءا من الساعة الثامنة صباحا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة”.

وأوضحت الوكالة أن “عملية الاقتراع لانتخابات (أمة 2023) شهدت جولات تفقدية على مراكز الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخاب بدأها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح”.

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