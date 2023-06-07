القطراني يبحث مع وفد الشركات الصينية المصرية سبل التعاون الصناعي و التبادل التجاري

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني، مع وفد من الشركات الصينية المصرية المتخصصة في مجالات الاستثمار و الإعمار، سبل التعاون في برامج دعم الاستثمار في مجال الصناعة و التبادل التجاري و التعدين.

و ناقش اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء، بحضور وزير المواصلات السيد عبدالحكيم الغزيوي ووزير الدولة لشؤون المرأة السيدة انتصار العبود، العمل على توطين الصناعات في ليبيا والاهتمام بتطوير الأنظمة الحديثة في مجال مراقبة سلامة الأغذية و الأدوية، وذلك لتسهيل الدور الرقابي على الأغذية.

وبدوره، أشار النائب خلال اللقاء إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل و تدريب الكوادر الوطنية الليبية، والاهتمام بتطوير الجمارك والمنافذ في ليبيا، معبراً عن ثقته في الشركات الصينية المصرية.

كما أشاد بالخبرات التي تمتلكها، مؤكداً على إعطائها الأولوية للمشاركة في الإعمار والتنمية في البلاد.

هذا وعبر الوفد المصري الصيني، عن سعادته بتواجده في مدينة بنغازي، وتقديره للدور الذي تضطلع به الحكومة الليبية في سبيل إعادة البناء والتطوير والإعمار في عموم ليبيا. (وال _ بنغازي)

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