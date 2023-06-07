نورلاند يؤكد أن لليبيين مصلحة مشتركة في التوصل إلى اتفاق لضمان استخدام أموال الدولة بشفافية

واشنطن 07 يونيو 2023 (وال)- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن لليبيين مصلحة مشتركة في التوصل إلى اتفاق لضمان استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف، وذلك مع زيادة عائدات النفط.

جاء ذلك – في تغريدة للمبعوث نورلارند نشرتها السفارة الأمريكية على تويتر – بعد لقاء في واشنطن قال إنه جاء في الوقت المناسب بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية أيريك ماير، لمناقشة الشفافية في الميزانية وإدارة الإيرادات ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من القضايا المالية. (وال)

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